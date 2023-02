L'Ajuntament de Palma nega que vulgui exalçar la Feixina i diu que s'il·lumina com 25 fonts més de la ciutat

L'Ajuntament de Palma ha negat aquest dimarts que hi hagi cap intenció d'exalçar el monòlit de la Feixina i diu que s'il·lumina a les nits, com es fa amb 25 fonts més de Palma.

En un comunicat, el Consistori ha explicat que «s'ha posat al dia» la font del parc de la Faixina íntegrament i s'ha canviat la il·luminació, de la mateixa manera que s'ha fet, gràcies al nou contracte, amb 25 fonts més.

Cort ha insistit que allò que s'il·lumina és la font, com ja es feia abans de l'obra. A més, han apuntat que s'han canviat els focus i s'han regulat a la «intensitat mínima».

En tot cas, han apuntat que s'està revisant la il·luminació perquè «s'havia programat en blanc».

L'@ajuntpalma en mans del @psibpsoe, @PodemosBaleares i @MESperMallorca s'ha gastat 182.512€ en la restauració i il·luminació del monument franquista de sa Feixina.



No hi ha marge per a cap excusa. És una mesura intolerable i un insult contra la memòria històrica de #Palma. pic.twitter.com/M30HCGwYwc