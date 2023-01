L'Ajuntament de Palma prepara un dispositiu especial per al concert d'Antònia Font

La regidora de Participació ciutadana i Govern Interior, Clàudia Costa, ha explicat aquest dimecres el dispositiu especial que el consistori ha organitzat amb motiu del concert d'Antònia Font d'aquest dissabte al recinte de son Fusteret. Per tal de facilitar l'accés al recinte s'ha avançat una hora l'obertura de portes. A partir de les 17 h els ciutadans podran accedir a son Fusteret, que tindrà una capacitat de 26.000 persones.

L'Empresa Municipal de Transports, per la seva part, tendrà tres serveis d'autobús per donar cobertura a aquest esdeveniment. Es reforçaran la línia 10, amb una freqüència de pas per aturada de 10 minuts de mitjana, i la línia N3, que passarà cada 50 minuts. A més, s'habilitarà un servei especial de bus llançadora entre la plaça d'Espanya i son Fusteret, amb una freqüència de pas aproximada de 10 minuts.

Serveis Ferroviaris de Mallorca també ha anunciat un dispositiu especial, amb un reforç durant l’horabaixa i la nit entre Palma i Inca en tots dos sentits. Durant l'horabaixa, s'afegiran al serveu habitual un total de deu trens, cinc per cada sentit, per facilitar l'arribada de persones al concert. Durant la matinada, hi haurà tres trens especials des de Palma cap a Inca, un servei Palma-Manacor i un tren Palma-Sa Pobla, tots amb aturada a les estacions intermèdies.

S'habilitarà també un servei de metro durant tot el dissabte i fins ja entrada la matinada. El metro farà el seu servei habitual de cada dissabte entre la Intermodal i la UIB, però a les 16.15 començarà a circular es dispositiu de reforç amb combois especials. Els trens especials faran recorregut entre l'estació Intermodal i Son Sardina en tots dos sentits sense aturada a Son Castelló i Gran Via Asima.

A banda de l'aparcament de son Fusteret s'hi ha habilitat un aparcament dissuasiu a camí dels Reis, així mateix el recinte disposarà d'un aparcament amb ancoratges per a una seixantena de bicicletes. Pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda hi haurà un aparcament especial, amb accés pel lateral del recinte i una plataforma especial.