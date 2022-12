Carles Cabrera (El PI) defensa «El dret de tots a poder accedir als espais públics de Palma en igualtat de condicions»

El candidat d'El PI a la batlia de Palma, Carles Cabrera, ha defensat «el dret de tots a poder accedir als espais públics en igualtat de condicions» a Palma.

Cabrera ha especificat aquest dilluns que això inclou, no sols als ciutadans que per motius de salut o discapacitat xoquen amb barreres físiques que els dificulten o impedeixen el que hauria de ser un desplaçament normal i accessible, sinó també a totes aquelles persones que pel simple fet de ser majors, tenen l'accés gairebé vetat a diferents espais públics.

«La vellesa, té una important correlació amb la pèrdua gradual de mobilitat», ha recordat el dirigent del PI-Palma i ha afegit: «No vull una Palma que doni l'esquena als seus majors».

Cabrera s'ha referit a parcs, places o carrers diversos on l'accessibilitat i la seguretat es converteixen «sovint en deficitàries». «Queda bé parlar d'igualtat i diversitat, la qüestió és que això ha de poder plasmar-se al carrer, cobrint les necessitats bàsiques del dia a dia. I massa sovint, no ho veim», ha afirmat en al·lusió a l'actual govern de Cort.

A més, ha subratllat que aquesta realitat d'espais no accessibles ni segurs «afecta especialment les dones, ja que un número important d'elles eviten zones, carrers i parcs on saben que poden patir situacions incòmodes d'assetjament, i que, per la seva ubicació, no s'entén que no siguin llocs segurs».

Així, el vicepresident d'El PI-Palma aposta per una ciutat on un dret «tan bàsic com moure's còmodament pels espais públics, sigui una realitat, les 24 hores del dia».

«Garantir un ús lliure i cívic de la ciutat és garantir que, efectivament, tots estem en igualtat de condicions en una cosa tan simple com sortir al carrer i desplaçar-se per qualsevol barri. Es tracta de superar barreres, fomentar la cohesió social, potenciar la identitat de cada barri i reconèixer la diversitat, de manera real i pràctica», ha dit.

Per acabar, Cabrera ha indicat que si se sumen col·lectius que es veuen afectats per aquestes situacions, la conclusió és que representen un percentatge molt alt de la ciutadania. «No és sostenible. I per això, quan arribi a la batlia serà una prioritat. La gent normal i corrent ha de ser la protagonista de la ciutat en el seu dia a dia», ha conclòs el candidat d'El PI a Cort.