Educació ofereix més de 400 beques Erasmus+ a estudiants i professors d'FP i de certificats de professionalitat

La Conselleria d'Educació i Formació Professional ofereix durant el curs 2022-2023 més de 400 beques Erasmus+ a estudiants i professors d'FP i de certificats de professionalitat gràcies al projecte Erasmus+ KA121-VET EuroFP Balears VI, en el qual participen 47 centres educatius públics i concertats de les quatre illes. Els destinataris d'aquestes mobilitats són el professorat i l'alumnat d'FP bàsica, de cicles formatius de grau mitjà i, per primera vegada, de certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.

S’ha de remarcar que per a aquesta convocatòria del curs 2022-2023 les beques Erasmus+ que ofereix Educació inclouen novetats importants. En primer lloc, per primera vegada els estudiants i professors podran realitzar mobilitats a qualsevol país del món i no només a països de la Unió Europea. A més, s'inclouen nous tipus de mobilitat, com concursos de competències professionals per a estudiants o cursos de formació per a docents, mobilitats que s'afegeixen a les ja existents: pràctiques en empreses per a estudiants (entre 2 setmanes i 1 any), períodes d'observació i estades formatives en empreses per a professors (entre 2 dies i 2 mesos), períodes de docència per a professors, mobilitats entrants d'especialistes i formadors estrangers, visites preparatòries i acompanyament d'estudiants.

Totes les mobilitats són finançades íntegrament per fons europeus gràcies al projecte EuroFP Balears VI, presentat per Educació a la convocatòria Erasmus+ de 2022 i que va ser finançat per l'Agència Nacional Erasmus+ SEPIE amb 876.650,00 €, el pressupost més alt que ha rebut un projecte d'aquestes característiques a les Illes Balears per a un curs escolar, i el quart pel que fa a nivell de finançament en l'àmbit estatal.

Cal destacar que des de l'any 2015, data en què Educació va oferir les primeres beques del programa Erasmus+ per a FP (successores de les beques Leonardo da Vinci), el nombre de mobilitats i el pressupost adjudicat als projectes EuroFP Balears de la Conselleria s'ha quadruplicat. D’aquesta manera, Educació contribueix a la consecució dels objectius de la Unió Europea en matèria d’internacionalització de la formació professional.