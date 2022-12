[VÍDEO] La CUP apel·la als votants «desencantats» de Palma: «No som, ni serem, la crossa del PSOE»

Aquest dissabte l'organització independentista CUP ha presentat el seu projecte per «capgirar» la política de Palma. Sara Barceló i Jerònia Bonnín encapçalaran la llista de la CUP-Crida per Palma a les pròximes eleccions municipals de maig de 2023.

Les dues candidates han presentat la seva formació com «una alternativa al pacte PSIB-MÉS-Podemos», avançant que no seran «la crossa del PSOE», i reivindicant «una esquerra que transforma i no es limita a gestionar».

En el vídeo es pot veure un resum de les seves principals propostes: