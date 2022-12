Palma assoleix la xifra més baixa de persones aturades des de novembre de 2007

Aquest dimarts, dia 13 de desembre, s'ha donat a conèixer l'estudi de mercat de treball a Palma que elabora mensualment PalmaActiva. El batle de Palma, José Hila, i el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Jordi Vilà, n'han presentat les dades més destacables: Palma tenia el mes de novembre 16.777 persones en situació d'atur, la xifra més baixa de persones aturades des de novembre de 2007. La xifra de persones afiliades al mes d'octubre va ser de 241.496, la dada més alta de persones ocupades un mes d'octubre de tota la sèrie històrica.

«Consolidem una tendència que és molt positiva», ha explicat el batle. El regidor Jordi Vilà ha afegit que «estam davant unes xifres històriques que fan palès que s'han fet més contractes i de major qualitat», i que «es manté l'ocupació a l'hivern, com sempre havíem desitjat».

Pel que fa a l'afiliació, durant el mes d'octubre s'ha produït un descens intermensual respecte a setembre del 3,84%, i un increment interanual respecte al mes d'octubre del 2021 d'un 3,41%. I l'atur, a nivell intermensual, va disminuir respecte al mes de novembre de l'any anterior un 26,75% (-6.126 persones menys).

Per edats i a nivell interanual, l'atur dels joves menors de 29 anys va disminuir un 30,16% i entre les persones majors de 45 anys un 20,01%. Per sectors econòmics, l'hoteleria amb un 46,97% és l'activitat on més va disminuir l'atur respecte al passat any, seguida de construcció amb un -27,25% i comerç amb un -24,64%.