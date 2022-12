L’EMT Palma serà gratuïta durant tot l’any 2023

El batle de Palma, Jose Hila, i el conseller de Mobilitat, Josep Marí, han explicat l’acord assolit entre ambdues institucions per a garantir un descompte del 100% per a totes les persones que viatgin amb l’EMT Palma durant l’any 2023. La roda de premsa ha comptat també amb l’assistència del tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau i el director general de Mobilitat del Govern, Jaume Mateu, a més del gerent de l’EMT, Mateu Marcús i la directora general de Mobilitat de l’Ajuntament, Irene Nombela.

El Consell d’Administració de l’EMT Palma ha aprovat elevar a ple les noves tarifes per al 2023 amb un descompte del 100% al preu dels abonaments i títols multiviatge, tal i com s’aprovà a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2023.

Aquesta mesura s’aprovà a traves d’una disposició addicional al projecte de Llei de Pressupostos General de l’Estat de 2023 en el marc del paquet de mesures urgents del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, que ha provocat un menor creixement econòmic i un marc de major inflació i s’emmarca en el conjunt de mesures de l’escut social d’ajudes directes a la ciutadania, autònoms i empreses i a l’impuls de la reactivació de l’ocupació i l’economia.

En concret, la disposició addicional aprovà destinar un import de 43 milions d’euros a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La setmana passada s’acordà tant amb l’Ajuntament de Palma com amb els Consells el repartiment d’aquesta quantitat de forma que tots els sistemes de transport de les Illes tinguin les mateixes condicions de gratuïtat i per vetllar per l’interès general i en funció del nombre d’usuaris.

L’acord que s’ha assolit entre l’Ajuntament i el Govern suposa destinar al voltant d’uns 20 milions d’euros a l’EMT de Palma, una xifra que s’estima que serà suficient per a cobrir la demanda de viatgers prevista per l’any 2023.