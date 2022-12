Mig miler de firmes contra les multes de l'Ajuntament de Palma sense notificar

Una campanya de recollida de firmes convocada mitjançant la plataforma change.org ha assolit la xifra de mig miler de signatures en contra de la imposició de multes per part de l'Ajuntament de Palma sense que es notifiquin adequadament. Els promotors de la campanya preveuen fer arribar una petició a la batlia de Palma perquè posi remei a la situació, que consideren injusta.

La campanya pretén denunciar diversos casos en què particulars s'han assabentat, ja immersos en embargaments o altres processos executius, que tenen un deute pendent des de fa mesos amb l'administració pública. Aquest deute es deu a l'esgotament del termini de pagament voluntari d'una sanció imposada per l'Ajuntament de Palma fruit de la comissió d'una infracció. Per tant, el particular no només pot beneficiar-se d'un pagament anticipat, sinó que ha de fer front a recàrrecs i interessos que incrementen substancialment la quantia de la sanció.

Els promotors de la campanya afirmen que, en tots aquests casos, l'impagament es deu a greus irregularitat en la pràctica de la notificació, tràmit necessari en qualsevol procediment sancionador. Denuncien que l'empresa adjudicatària del servei de notificació incompleix el seu deure i no notifica adequadament, amb pràctiques com abstenint-se de deixar l'avís de notificació o falsejar les firmes de recepció la notificació. Afirmen que aquestes deficiències són clarament conegudes per part del Consistori, però que negligeix el deure d'esmenar-les.

Això implica, consideren, un greu perjudici per la ciutadania, que pateix indefensió davant un procés sancionador practicat contra totes les garanties que la llei estableix. Denuncien que totes les al·legacions i recursos que interposen són sistemàticament desestimats, i titllen de frau contra els interessos de la ciutadania.