L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) reclama que el tramvia no tengui catenària en el major tram possible. Així, denuncien que el recorregut presentat per l'administració per al tramvia de Palma travessa diferents espais amb elements de valor patrimonial i paisatgístic.

«A la informació facilitada sobre el tramvia, s'observa la presència de catenària a tot el traçat. Ens referim al cablejat superior al que s'enganxa el tramvia per a carregar l'energia i la línia de pals necessària per a suportar-la. Avui dia, és possible eliminar la catenària utilitzar altres solucions amb menys impacte paisatgístic», remarquen.

Diferents sistemes tecnològics sense catenària parcial o total estan en funcionament amb èxit a ciutats com Saragossa, Sevilla, Bordeus, Angers, Reims, Orleans, Tours, Rio de Janeiro, Istanbul, Dubai o Sydney, entre d'altres. Fins i tot, el nou tramvia de Barcelona que unirà Glòries i Verdaguer tampoc no té catenària.

A més de la catenària, a ARCA li preocupa el traçat del Molinar, «que obliga a construir una carretera alternativa»; o Can Pastilla, «que pot afectar la poca cosa que queda de paisatge rural en aquests llocs, amb afectació paisatgística als elements etnològics especials que contenen».

Altres preocupacions: Solvència econòmica, arbres i prioritat de vianants

ARCA considera que al tram de les Avingudes cal un respecte a l'arbrat existent i la integració del tramvia ha de prioritzar el màxim espai i seguretat per als vianants. També els preocupa la garantia de solvència econòmica per a afrontar-ho.

Per això, estudia aquestes qüestions i altres i les plantejarà a les al·legacions a presentar aquest mes.