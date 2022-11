El Pi presenta una esmena a la totalitat als pressuposts del Consell de Mallorca

El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta una esmena a la totalitat als pressuposts del Consell Insular de Mallorca. La portaveu de la formació a la institució insular, Xisca Mora, ha assegurat que presenten aquesta esmena a la totalitat perquè «les propostes que férem als pressuposts anteriors i que foren aprovades per l’equip de govern encara no s’han executat i estam a punt d’acabar l’any».

A més, Mora ha assegurat que fins i tot hi ha departaments que no han executat la totalitat de les seves partides, la qual cosa consideren injustificable.«No pot ser que s’aprovin esmenes per arreglar carreteres com la de Llubí a Santa Margalida o la creació de la rotonda de Can Tunis a Son Ferriol, i a dia d’avui encara no s’ha fet res de res», diu Mora.«El Consell de Mallorca té, a dia d’avui, el pressupost més alt de la institució i no se solucionen els problemes de la gent. L’administració ha d’estar al servei de les persones no del titular fàcil», ha insistit Mora.

«Tot i això, estam disposats a retirar aquesta esmena a la totalitat si l’equip de govern es compromet a acceptar les nostres esmenes. Ja hem començat les converses amb el conseller insular d’hisenda, però no donam un xec en blanc». Per això, la formació continua preparant esmenes parcials, entre les quals destaquen una partida de 10 milions d’euros per expropiacions i/o adquisició d’hotels obsolets o de baixa qualitat, una partida de 5 milions d’euros per al finançament especial per a la millora d’establiments i habitatges vacacionals que prioritzin la sostenibilitat i la qualitat, i una partida de 8 milions d’euros per a la rehabilitació energètica dels edificis públics.

Aquestes són algunes de les 46 esmenes parcials per valor d’uns 80 milions d’euros (un import aproximat del qual es rebrà del Govern arran de l’aprovació de la llei de Consells Insulars) que la formació proposarà a l’equip de govern perquè les incloguin dins els pressuposts del 2023. A més, afirmen voler apostar també per incloure mesures per ajudar a l’emprenedoria i els joves, dues àrees que consideren oblidades pel Consell de Mallorca.