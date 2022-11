Homenatge aquest dissabte a les Roges del Molinar

Dissabte dia 19 de novembre a les 11:30 del dematí se celebrarà al Passeig del Born del Molinar, davant el bust commemoratiu d'Aurora Picornell, un homenatge a les Roges del Molinar. L'acte ha estat convocat pel col·lectiu Aurora Picornell, el Moviment Feminista de Mallorca, que coordina diverses entitats feministes de l'illa, i l'entitat en defensa de la memòrica històrica Memòria de Mallorca.

Aquest homenatge s'emmarca dins el conjunt d'actes que tendran lloc tant a Palma com arreu de Mallorca amb motiu del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de les violències masclistes. Les dones homenejades, les restes de les quals foren identificades recentment a Manacor, foren afusellades a Mallorca durant la Guerra Civil per la seva militància feminista i antifeixista.