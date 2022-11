Palma, en situació de prealerta per sequera

La Comissió del Pla d'Actuació Municipal pel Risc de Sequera de l'Ajuntament de Palma s'ha reunit aquest dimecres per a avaluar la situació de prealerta per sequera que ha declarat el Govern en la demarcació hidrogràfica a la qual pertany Palma.

L'escassa pluviometria de la passada primavera i, molt especialment d'aquesta tardor, ha provocat un descens de les reserves en els principals recursos de proveïment de Palma, segons ha informat l'Ajuntament.

Els embassaments de Cúber i del Gorg Blau es troben al 35% de la seva capacitat. L'any passat per aquestes dates estaven al 70%. La pluviometria acumulada enguany és de 660 l/m² fins al 15 de novembre, i l'any passat va ser de 1.422 l/m².

Els pous de la zona nord estan a una profunditat de 120 metres, igual que en el pitjor moment de la sequera de 2016-17. Les fonts (font de la Vila, d'en Baster i de Mestre Pere) només han subministrat 50.000 m³, quan la mitjana és de 275.000 m³. Ara mateix, en plena tardor, no estan proporcionant aigua.

El subministrament es troba enguany entre un 3 i un 4% per sobre de la mitjana, per la qual cosa s'incrementen les necessitats de captació. No es preveuen millores a curt termini, presentant-se un cap d'any sec i calorós, amb unes necessitats de subministrament en creixement.

Tot això, amb l'entrada de Palma en situació de prealerta, ha fet necessària l'activació del Pla d'Actuació Municipal per a Risc de Sequera, tal com s'estableix en aquest document aprovat en 2016. Des que existeix aquest pla s'ha declarat la situació de prealerta en els anys 2016, 2019 i ara en 2022. En els dos casos anteriors la millora de la situació de les reserves va permetre no arribar a declarar la situació d'alarma per sequera.

La primera acció que es contempla en el Pla és la reunió de la Comissió corresponent, que s'ha celebrat aquest matí, presidida pel regidor de Medi Ambient i Benestar Animal, Ramon Perpinyà, a la qual han assistit també tècnics de Emaya i Àrea de Medi Ambient, així com representants d'altres àrees municipals com a Infraestructures i Seguretat Ciutadana.

En aquesta reunió, Ramon Perpinyà ha explicat que l'objectiu de la situació de prealerta és de preparació per a una possible declaració de l'alerta per sequera. «En aquest moment, l'objectiu és estar preparats i acordar les mesures que han de prendre's si entram en situació d'alerta, així com començar a realitzar accions voluntàries i comunicar a la ciutadania la situació de risc en la qual entrem», ha indicat.

També s'han exposat les propostes presentades des d'Emaya, com són rebaixar al 50% l'extracció en els pous de la zona nord en els pròxims mesos; detenir l'extracció dels embassaments a principis de desembre, deixant una reserva del 30% de la seva capacitat; i no compensar aquestes reduccions de captació amb increments en els pous de l'Estremera i Pont d'Inca, malgrat estar en relativa bona situació.

S'ha plantejat també incrementar la compra d'aigua dessalada de 2022 en 1.000 Hm³, arribant a un total de 5.000 Hm³, la qual cosa suposarà incrementar en 500.000 euros la despesa prevista inicialment per a enguany, així com incrementar les previsions de compra d'aigua dessalada per a 2023.

Respecte a altres mesures de gestió, com a primera actuació es revisarà el propi Pla de Sequera de 2016, inclòs el Pla de Comunicació corresponent, per a posar en marxa una campanya d'informació i sensibilització de la ciutadania. Així mateix, s'informarà de la situació a tots els estaments municipals i es farà un avís als grans consumidors d'aigua del municipi perquè comencin a prendre mesures i es preparin per a una possible situació d'alerta.

Les accions ara són voluntàries i preventives. Amb tot, Perpinyà ha insistit que és necessari preparar-se «per a poder afrontar una possible sequera amb totes les accions i mesures consensuades i llistes per a aplicar-les».