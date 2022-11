Front comú de més de 30 entitats i institucions per lluitar contra les addiccions

Aquesta setmana s'ha constituït al centre social Flassaders de Palma la comissió estratègica del Pla Estratègic Municipal de Prevenció de les Addiccions (PEMPA), integrada per més de 30 entitats i institucions diferents.

La regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro, conjuntament amb el director general de l'àrea, Joaquin de Maria, i els representants de diferents institucions i entitats han recordat les línies estratègiques d'aquest nou pla que durarà fins al 2026.

L'acte ha comptat amb l'assistència i la participació d'entitats com ara Projecte Home, FAPA, la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, AECC, Metges del Món, Energy Control, així com diferents àrees municipals com Benestar Social, partits de l'oposició i membres del Govern.

Navarro ha destacat la importància d'engegar aquesta comissió i anar fent passes per impulsar accions del PEMPA.«Aquesta comissió tindrà com a tasca impulsar accions conjuntes de manera preventiva, cooperar i consolidar el PEMPA, promoure espais de participació, així com assessorar i avaluar el Pla», ha explicat la regidora.

El PEMPA fou aprovat el passat mes de juny i és un document que es durà a terme fins al 2026 i que concreta fins a 66 mesures en quatre línies estratègiques. Entre altres novetats, aquest pla introdueix els joves com a protagonistes i no com a receptors de l'impuls preventiu, la col·laboració per veure les conseqüències entre entitats, persones i institucions, la investigació per poder debatre i elaborar estratègies i el fet que sigui una eina col·lectiva.

Segons ha explicat l'Ajuntament, el PEMPA l'ha elaborat l'àrea de Sanitat amb l'assessorament de l'entitat IREFREA (Institut Europeu d'Estudis de Prevenció).

Per analitzar la situació es va engegar un procés participatiu que ha inclòs dades estadístiques de l'ESTUDES, 15 entrevistes amb tècnics municipals i persones claus, tres grups focals amb joves, professionals de les addiccions i funcionaris municipals, alhora que també es comptà amb una comissió del Consell de la Infància.

A la revisió i document final també es va fer un procés participatiu amb entitats, tècnics, així com l'equip de govern municipal i els grups polítics de l'oposició.