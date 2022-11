Palma s’adhereix a la petició formulada per 11 ciutats europees perquè tots els busos siguin «nets i sense emissions»

Palma, a través de l’EMT Palma, s’ha sumat a les 11 ciutats europees que han fet una crida al legisladors de la Unió Europea reclamant que l’any 2027 únicament es puguin comercialitzar «busos nets i sense emissions». Aquesta carta, que ja han signat altres ciutats com París, Hamburg, Milà i a l’Estat espanyol Barcelona, València, Sevilla o Màlaga, senyala que si no s’actua a nivell de la Unió Europea la demanda d’autobusos urbans amb zero emissions no es veurà corresposta amb l’oferta.

En aquest sentit, el tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, recorda la importància de que la indústria «aposti clarament perquè la renovació de la flota cap a vehicles zero emissions sigui a preus assequibles». «El compromís de l’EMT Palma per l’abandonament progressiu del dièsel és clar, a un preu competitiu totes les empreses de transport apostaríem per busos zero emissions», explica.

La carta s’ha enviat aquests dies al vicepresident executiu de la Comissió Europea, Frans Timmermans, a Thierry Bretan, Comissari de Mercat interior; a Virginijus Sinkevicius, Comissari de Medio Ambient, Oceans i Pesca; a Adina Valean, Comissària de Transports; i a Stella Kyriakides, Comissària de Salut i Seguretat Alimentària.

Aquest fet, continua la carta, «podria posar en perill els compromisos de les ciutats més preocupades pel medi ambient i exposaria als ciutadans als efectes nocius de la contaminació atmosfèrica durant més temps», diuen.

Del 16 al 23 per cent de vehicles matriculats

En aquest sentit, la missiva alerta de que la manca de disponibilitat i el fet que els preus s’hagin encarit per la manca d’oferta zero emissions pot fer que les ciutats «es vegin obligades a comprar busos amb motor de combustió».

Els vehicles de zero emissions varen representar el 23% dels nous busos urbans matriculats a la Unió Europea l’any 2021, front el 16% l’any 2020. En aquest sentit, les ciutats afirmen que aquesta taxa de creixement mostra que una possible transició a les emissions zero és possible si es disposa dels vehicles.

L’any 2025 més de 40 grans ciutats europees adquiriran únicament busos d’emissions zero i aquest nombre s’incrementarà a mesura que les autoritats locals intentin abandonar els combustibles fòssils. Alguns dels fabricants d’autobusos tradicionals estan fent una passa endavant: Daimler i Man, per exemple, s’han compromès perquè tots els busos urbans siguin zero emissions l’any 2030.