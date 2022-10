El Consell d'Europa declara que defensar la independència no és delicte

El Consell d'Europa ha publicat un document titulat 'Freedom of political speech: an imperative for democracy' (Llibertat d'expressió política: un imperatiu per a la democràcia), en el qual destaca que la llibertat d'expressió és primordial per al debat polític i el funcionament de la democràcia. Per tant, qualsevol ingerència sobre aquest dret ha d'estar sotmesa a l'escrutini dels tribunals, especialment aquells que defensen els drets fonamentals.

Aquesta decisió té el potencial d’ajudar la causa independentista catalana, ja que el document reitera que aquesta condició s’ha d’observar quan no hi ha violència, com és el cas dels presos polítics catalans. La immunitat parlamentària té com a objectiu protegir el dret dels representants polítics a la llibertat d'expressió, especialment aquells que es troben a l'oposició. Per això aquest dret és tan important per al correcte funcionament dels sistemes democràtics.

El document esmenta específicament que qualsevol persona, i especialment els polítics electes, poden fer propostes per defensar canvis constitucionals, inclosa la independència total d’un territori. També recorda que, segons l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, qualsevol polític detingut per fer declaracions en exercici del seu mandat polític pot ser considerat pres polític i hauria de ser alliberat.

Aquesta és una referència evident a l'informe Cilevics, amb el qual l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va demanar a l’Estat espanyol l'alliberament dels presos polítics catalans. Aquest document també esmenta altres institucions com el Tribunal Europeu de Drets Humans i la Comissió de Venècia, que s’alineen amb la de l'Assemblea Parlamentària.

Aquest és un pas més per a les institucions europees per despenalitzar la dissidència política, amb l'independentisme català com un, si no l’exemple més gran,de persecució política dins de la Unió Europea.

L’Estat espanyol ha vulnerat els drets de llibertat d'expressió de desenes de càrrecs públics de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, molts amb penes de presó com a conseqüència d’aquest exercici. Malgrat la seva posada en llibertat el 2021, els tribunals espanyols els prohibeixen encara tornar a ser representants i no se'ls ha presentat cap reparació per haver estat empresonats durant gairebé quatre anys.

L'ANC ho celebra

L’Assemblea Nacional Catalana celebra aquesta decisió, que se suma a la dels tribunals d’Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Bèlgica de refusar l’extradició dels polítics catalans exiliats, i les institucions esmentades anteriorment, que han fet prevaldre la justícia i la democràcia com mai ho faria l’Estat espanyol.

L'Assemblea continuarà defensant el dret a l'autodeterminació del poble català i denunciant les vulneracions espanyoles dels drets humans fins que la Unió Europea deixi de considerar aquest conflicte com un afer intern espanyol sinó com una amenaça per al correcte funcionament de les institucions democràtiques de la UE.