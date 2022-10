El Pi reclama la millora dels serveis d'atenció animal de Son Reus

L'agrupació de Palma d'El Pi-Proposta per les Illes Balears ha reclamat aquest dissabte una millora dels serveis d'atenció animal de Son Reus. La formació considera que els actuals horaris i burocràcia dificulten la feina de voluntaris i professionals.

Segons ha assegurat El Pi, «el benestar animal és un tema molt sovint oblidat per les administracions que no tenen en compte les necessitats d'aquests éssers vius. És en aquest sentit que reclamam repensar el funcionament de Son Reus i reduir la burocràcia per aquells que voluntàriament volen donar una mà per tal de millorar la qualitat de vida dels animals abandonats, principalment els cans».

Així mateix, la formació posa de manifest que «és necessari que hi hagi responsables en matèria d'adopció i fer un seguiment de les mateixes per assegurar adopcions segures».

Des d'El Pi recorden que el benestar animal «implica tenir cura dels cans abandonats, que puguin sortir a passejar una vegada al dia, i per això es necessiten voluntaris. A més, també seria molt positiu per aquests animals l'ampliació dels horaris d'atenció dels voluntaris».