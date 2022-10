L'Ajuntament de Palma envia una carta als propietaris del Lluís Sitjar perquè converteixen el solar en un «espai de vida»

La regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma ha enviat una carta a tots els titulars amb títols de propietat del Lluís Sitjar animant-los a vendre les seves accions. El període de venda finalitza a principis del proper mes de novembre.

La carta signada per la regidora Neus Truyol explica clarament les condicions de venda que ofereix l’Ajuntament per a acabar amb el problema d’uns terrenys degradats. En aquest sentit, Truyol ha declarat que aquesta venda és «una oportunitat de futur on els propietaris, a banda d’obtenir un benefici econòmic, poden contribuir a millorar la vida dels veïnats de l’antic estadi».

L’oferta de compra de l’Ajuntament té com a principal objectiu recuperar un espai sense cap ús per a convertir-lo en una zona amb equipaments esportius públics i zones verdes. «L’adquisició del solar seria una magnifica notícia perquè l’Ajuntament podria desenvolupar projectes que millorarien l’entorn i els serveis públics pels veïnats dels barris del Fortí, Son Cotoner, Camp d'En Serralta i per a la resta de ciutadans de Palma», explica Cort.

L’àrea de Model de Ciutat, que lidera Truyol, considera que si la compra es pogués completar, «totes les parts en sortirien beneficiades», tant veïnats com propietaris i convida aquests darrers a ser «coprotagonistes d’un canvi substancial i beneficiós per a la ciutat de Palma i la seva gent».