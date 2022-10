Presenten el projecte pilot de banc de terres de Palma

Ramon Perpinyà, regidor de Medi Ambient i Benestar Animal, i Nofre Fullana, director tècnic d'APAEMA (Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca, han present aquest dimarts el projecte pilot de banc de terres que es posa en marxa, en el marc del projecte del Parc Agrari de Palma.

Aquesta iniciativa consisteix en una prova pilot de banc de terres que s’inicia aquesta tardor, una eina que té l'objectiu de facilitar el contacte entre propietaris de terra i persones que en cerquen per a iniciar un projecte agrari o ampliar la seva explotació.

Aquest projecte, a més de facilitar l'acord entre persones interessades, és una primera passa per a aturar l'abandonament de l'activitat agrària a Palma, on cada pam de terra té molt de valor, «millorant així la capacitat d’autoabastiment de tots els ciutadans i recuperant el nostre dret a triar com ens volem alimentar».

En els darrers 60 anys a Palma han desaparegut el 85% d'explotacions agràries i només queden en producció un terç de les hectàrees que es dedicaven a l'agricultura. Tan sols un de cada deu aliments que es consumeixen a Ciutat provenen dels seus voltants.

Amb el projecte es podrà oferir terra tota aquella persona que tengui una propietat en sòl rústic al municipi de Palma, que vulgui que s'aprofiti per a l'activitat agrícola i/o ramadera per part d'una persona que s'inicia o bé que vulgui ampliar la seva explotació agrària. Cada propietari defineix quines opcions dona a les persones que puguin estar interessades en la terra que ofereix, però bàsicament són dues: la cessió d'ús i el lloguer.

Les inscripcions per a oferir i demanar terres se centralitzaran a través de formularis senzills que es poden trobar al web del projecte pilot: www.bancdeterresdepalma.com

Concretament es realitzaran les següent presentacions: