Sentits homenatges a Matilde Landa a Palma en el 80è aniversari de la seva mort

Aquest dilluns, 26 de setembre, ha tengut a Palma diversos actes en record de l’aniversari de la mort de l'activista antifranquista Matilde Landa.

Enguany es compleixen 80 anys d’aquell dia en el qual la històrica militant comunista i feminista Matilde Landa Vaz (Badajoz, 24 de juny de 1904 – Palma, 26 de setembre de 1942) se suïcidava a la presó de Palma. I ho va fer un 26 de setembre de 1942, el mateix dia en el que estava previst el seu bateig per part del règim, i dia en el qual cada any es retroben al cementeri de Palma societat civil, militants i autoritats per tal de retre-li homenatge.

El primer acte ha estat al cementeri de la ciutat, organitzat per Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), el Partit Comunista d’Espanya (el PCE) i el Col·lectiu Aurora Picornell.

A l’acte hi ha assistit el coordinador general d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), Juanjo Martínez, qui ha dedicat unes paraules a Landa i s’ha adreçat als assistents per a recordar la seva vida i mort, així com la importància que té la memòria històrica actualment, davant la força que està agafant l’extrema dreta a Europa, com ara la recent victòria d’aquests a Itàlia.

Poc després, a la plaça de Santa Catalina, ha començat l'acte organitzat per l'Ajuntament de Palma. Un homenatge a Matilde Landa encapçalat pel regidor d’Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, amb el títol 'Matilde Landa, 80 anys a la memòria'.

Carrió ha valorat la importància de l’acte i ha declarat que «amb aquest homenatge volem ajudar a tancar ferides i fer valdre el paper de les dones com Matilde Landa en la lluita contra la dictadura».

El lloc de l’homenatge ha estat a la plaça Porta de Santa Catalina (on hi havia la presó de dones) i ha comptat amb la intervenció de l'historiador i professor de la UIB David Ginard que ha introduït la biografia de Matilde Landa, l'artista visual Natxa Pomar amb la mostra d’una peça artística i col·lectiva anomenada 'Las Hermanitas' 2014 i l'actriu Aina de Cos qui ha explicat l’obra teatral 'La darrera nit de Matilde Landa' (2022).