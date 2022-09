El Consell de Mallorca subvenciona una guia per a la construcció sostenible que obvia el català

El passat divendres, 23 de setembre, se celebrava el Dia Mundial de la Construcció Sostenible, i emmarcat en aquest Dia, l'Asociación de Constructores de Baleares ha presentat al Consell de Mallorca la primera 'Guía del Constructor Sostenible' feta a les Balears.

Una guia, subvencionada pel Consell de Mallorca per a fomentar i divulgar la responsabilitat social, que no s'ofereix en la llengua pròpia dels mallorquins.

«Volem que aquesta guia pugui inspirar les nostres empreses a saber aprofitar les solucions i oportunitats que hem recomanat i els permetin estar preparades per al futur. Volem sumar esforços per a incrementar els impactes positius en l'àmbit econòmic, social i mediambiental per a contribuir a accelerar el model de desenvolupament econòmic fonamentat en la sostenibilitat de les nostres Illes Balears», assenyalen els constructors.

Per part seva, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha manifestat que aquesta guia és «un exemple del compromís de l'Associació amb un model econòmic més just i resilient, i va alineat amb l'estratègia del Consell per a convertir Mallorca en líder en sostenibilitat, impulsant la triple sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, així com fomentant la responsabilitat social corporativa a tota l'illa».

Una responsabilitat social corporativa que s'oblida del català pel que podem veure a la guia, a la I Jornada Construcción Sostenible i al cicle de vídeos que han penjat a YouTube, tot íntegrament en castellà i subvencionat pel Consell de Mallorca.