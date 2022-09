Itineraris científics, cinefòrum, tast de cuina mediterrània i moltes més activitats dins la Nit Europea de la Recerca que organitza la UIB

El pròxim divendres 30 de setembre es durà a terme a Palma l'esdeveniment de divulgació científica amb itineraris científics, un cinefòrum, un tast de cuina mediterrània i una festa a l'entrada del parc de les Estacions de Palma.

Itineraris científics, cinefòrum, tast de cuina mediterrània i un final de festa amb música, ball i monòlegs científics a l'entrada del parc de les Estacions de Palma. Aquesta és l'oferta d'activitats que proposa la Universitat de les Illes Balears, a través de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC), per a la Nit Europea de la Recerca, la iniciativa de divulgació científica més important i multitudinària d'Europa, que enguany tindrà lloc el divendres 30 de setembre simultàniament a gairebé 400 ciutats europees, amb l'objectiu d'acostar la ciència a la societat i traslladar al públic la recerca que fan els investigadors.

Els itineraris científics que es duran a terme, s'organitzen en quatre rutes científiques de temàtiques variades que recorreran Palma, a partir de les 20.30 hores. Tindran una durada aproximada d'una hora i mitja i conclouran en el mateix punt de partida, a partir de les 22 hores, on començarà la cloenda de la festa de la Nit Europea de la Recerca. Aquestes seran les quatre temàtiques:

Itinerari 1: «Itinerari històric i arquitectònic». Guia: Gaspar Valero (historiador).

Itinerari 2: «Arbres singulars de Palma». Guia: Llorenç Gil (UIB).

Itinerari 3: «Laboratori Biològic Marí de Portopí, un viatge en el temps». Guia: Ana Morillas (IEO-CSIC).

Itinerari 4: «Les cúpules de Leonardo da Vinci». Guies: Daniel Ruiz (UIB) i Josep Lluís Pol (SBM-XEIX).

També a les 20.30 hores es projectarà a la Sala Augusta La tortuga vermella ('La tortue rouge'), una pel·lícula d'animació sense diàlegs estrenada el 2016, dirigida per Michaël Dudok de Wit, que explica, com si fos un cant a la natura i a la vida, la història d'un home que tracta d'escapar d'una illa deserta i s'enfronta a una tortuga gegant. La presentació del film i el cinefòrum el duran a terme el crític de cinema Javier Matesanz i el doctor Samuel Pinya, investigador principal del grup de recerca en Ecologia Interdisciplinària de la UIB.

A les 21 hores començarà a Ca n'Oleo (carrer de l'Almudaina, 4 Palma) el sopar de tast de cuina mediterrània, format per plats elaborats amb ingredients constituents de la dieta mediterrània, i s'explicaran quins són els seus beneficis, científicament demostrats, per a la salut. La presentació i elaboració serà a càrrec Josep Tur i Cristina Bouzas (Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu, UIB), Juan Antonio Fernández (cuiner) i alumnes d'FP de Cuina i Gastronomia de Mallorca. Les places per a aquesta activitat són limitades (25 persones) i el preu és de 20 euros.

A partir de les 22 hores començarà la festa de la Nit Europea de la Recerca a l'entrada del parc de les Estacions de Palma amb música a càrrec de la DJ Jäglermaister, monòlegs científics a càrrecs d'investigadors de la UIB i altres centres de recerca. A l'espai hi haurà taules i cadires i un petit camió furgoteca que servirà entrepans i begudes. L'entrada al recinte de la festa de la Nit Europea de la Recerca és lliure i gratuït.

El període d'inscripció per participar en les activitats és del 19 al 30 de setembre. Totes les activitats són gratuïtes, amb l'excepció del tast de cuina mediterrània, que té un preu de 20 euros.

Us hi podeu inscriure a través dels formularis següents:

La Nit Europea de la Recerca està integrada en el consorci Grup 9 d'universitats (G9) a través de les unitats de cultura científica i de la innovació —entre les quals, la Unitat de Divulgació i Cultura Científica de la UIB— mitjançant el finançament de la Comissió Europea, que té per objecte dur a terme aquest esdeveniment els anys 2022 i 2023. El projecte, denominat Go for the Missions! (G9 Missions), estarà centrat en les cinc missions de recerca i innovació de la Unió Europea, amb l'objectiu de plantejar solucions a quatre dels grans problemes socials a tot el món: el càncer, l'adaptació al canvi climàtic, les ciutats intel·ligents i la salut del sòl i els aliments. Totes contribuiran als propòsits del Pacte Verd Europeu i del Pla europeu de lluita contra el càncer, i als Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

La Nit Europea de la Recerca és finançada per la Comissió Europea sota les accions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) —iniciativa per fomentar les carreres científiques a Europa—, que s'emmarquen en l'Horitzó Europa, programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea. Els seus objectius principals són acostar la figura dels investigadors als ciutadans perquè coneguin la seva tasca i els beneficis que aporten a la societat, així com fomentar l'elecció d'una carrera científica entre els alumnes eliminant les barreres de gènere.