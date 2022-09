Homenatgen Matilde Landa als 80 anys de la seva mort

El proper dilluns, 26 de setembre, tendrà lloc el ja tradicional acte en record de l’aniversari de la mort de Matilde Landa a Palma.

Enguany es compleixen 80 anys d’aquell fatídic dia. La històrica militant comunista i feminista Matilde Landa Vaz (Badajoz, 24 de juny de 1904 – Palma, 26 de setembre de 1942) moria el 26 de setembre de 1942, el mateix dia en el que estava previst el seu bateig per part del règim. Landa es va precipitar, des del terrat al pati interior de la presó Can Sales. Es va suïcidar.

«En els 45 minuts que va durar l’agonia de Landa, totalment inconscient, les autoritats eclesiàstiques de les Illes Balears varen aprofitar per a batejar-la in articulo mortis. No bastava amb vèncer, calia humiliar i convertir derrotats», explica Esquerra Unida Illes Balears (EUIB).

Arran de les mesures sanitàries, l’acte d'homenatge no es va poder celebrar amb normalitat els anys 2020 i 2021, tot i que el 2021 s’hi va realitzar un acte més reduït, en el qual hi varen participar les tres entitats que també enguany organitzen l’acte, amb una ofrena floral i lectura de manifest.

Enguany, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), el Partit Comunista d’Espanya (PCE) i el Col·lectiu Aurora Picornell tornen a convocar tothom, societat civil, autoritats i mitjans interessats, a assistir a l’acte que tendrà lloc dilluns, 26 de setembre, a les 18.00 hores, al cementeri de Palma.