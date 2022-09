Cort posa en marxa dos cursos per combatre les addicions a les pantalles i els dispositius digitals

L'àrea d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma, conjuntament amb la Regidoria de Turisme, Sanitat i Consum encapçalada per Elena Navarro, posen en marxa dos tallers formatius sobre 'La Dieta Digital' emmarcats en el Pla Estratègic Municipal de Prevenció de les Addiccions, que seran impartits per l'educador social especialista en educació per la salut Iván Castro.

El regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, ha declarat que «és necessari actuar i formar a les famílies i als professionals, donar eines per a prevenir i solucionar addiccions tecnològiques que van en augment des de les edats escolars primerenques a l'adolescència».

Tal com han explicat des de cort, 'La Dieta Digital' és un instrument que «ajuda a introduir i gestionar les tecnologies de manera saludable en els menors i les seves famílies, evitant conductes addictives a pantalles». A partir d'una analogia de l'alimentació s'analitzen els seus efectes en la persona i es regula la seva ingesta per a establir un equilibri adequat.

Per una banda, dia 27 de setembre de 16.00 a 20.00 hores, es durà a terme la formació 'La Dieta Digital', dirigida a AFA's (Associacions de Famílies d'alumnat). D'altra banda, s'impartirà un curs també al voltant de la dieta digital per a professionals de l'àmbit social i educatiu, els propers 27 i 28 de setembre. Els cursos es duran a terme a una aula d'adults de Son Malferit.

Carrió ha conclòs que «és evident que la revolució digital ens ha dut grans avenços, però a la vegada males pràctiques i patologies que els professionals educatius han de conèixer per detectar possibles situacions de risc entre els més joves».

La inscripció es pot realitzar fins al dia 20 de setembre (places limitades). Per a més informació: escolesobertes@palma.cat o al telèfon: 675594684.