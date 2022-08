Els antitaurins tornen a demanar una Mallorca sense sang

Activistes d'AnimaNaturalis i CAS International han fet una acció aquest diumenge per a exigir el cessament de les corregudes de toros i les tradicions cruels amb animals. «El retorn de la tauromàquia a la plaça de Palma pot complir totes les exigències legals, però atempta contra la voluntat popular. Ja el 2017 s'havia prohibit la mort i el patiment del toro en aquests espectacles, però el Tribunal Constitucional va anul·lar el reglament de les Balears», han explicat.

«Les corregudes de toros a les Illes Balears estan donant els seus darrers cops de cua abans de morir», explica Arantzazu Laguna, coordinadora d'AnimaNaturalis a les Balears. «El mateix va passar a Catalunya, quan la Monumental s'omplia artificialment per a fingir una afició que no existeix… però l'única veritat és que les corregudes de toros no representen la societat balear, que cada cop les rebutgen amb més força», afegeix.

«Un acord dels partits del Govern havia presentat l'abolició de les corregudes de toros a les Balears, per a seguir els passos de Catalunya. Tot i això, el Tribunal Constitucional va anul·lar la prohibició catalana en interpretar la declaració de Bé d'Interès Cultural com un argument que blindaria aquests espectacles. Per aquesta raó, el 2017 es va decidir crear un Reglament Taurí per a les Illes Balears, que restringia al màxim el patiment i mort del toro a la plaça. Hi va haver un acord total del Govern en aquesta mesura i va ser aprovada. El Tribunal Constitucional també es va pronunciar contra aquest nou reglament, argumentant que sense mort no es podria considerar tauromàquia», ha explicat Laguna.

Sobre això, Laguna ha destacat que «les argumentacions del Tribunal Constitucional no interpreten la voluntat de la societat balear, que vol estar entre les regions més modernes d'Europa i no una de les de més decadència», explica Laguna. «Ens negam a acceptar que una llei ens obligui a ser la burla i vergonya de les cultures avançades, que miren la tortura d'animals com a recreació d'una pràctica que s'hauria d'haver oblidat segles enrere», ha afegit.