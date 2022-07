Yllanes: «Ho posarem tot de la nostra part perquè el solar de la Casa del Poble sigui un Espai de Memòria»

Aquest dimecres, una representació dels Amics de la Casa del Poble de Palma formada per Maties Colom, Laura Sanchis, Pere Vicenç, membres de la coordinadora, junt amb Manuel Suàrez del Col·lectiu Recerca i Amadeu Corbera del GOB, entitats que formen part dels Amics, s'han reunit amb Juan Pedro Yllanes, Jesús Jurado i Marc Herrera a la seu de la Conselleria al polígon de Son Castelló.

Segons expliquen els Amics de la Casa del Poble, Jesús Jurado ha fet una proposta per a protegir el solar de la Casa del Poble com a Espai de Memòria dins el marc del quart Pla de Fosses que s'està tramitant i que segons un càlcul optimista estaria enllestit el mes de novembre.

L'associació ha explicat al Govern que actualment fan feina en la possibilitat d'una permuta entre la propietat actual i el Consell de Mallorca: «La nostra posició és que s'ha de recuperar la titularitat pública del solar i que la protecció del solar ens acosta a tancar un possible acord amb la propietat. Entenem que aquesta s'ha de fer efectiva abans de començar la negociació. Hem entrat en diversos detalls de l'operació i hem qüestionat la resolució d'inadmissió del vicepresident contra la que tenim interposat un contenciós administratiu».

Yllanes, per la seva banda, els ha informat que ell s'ha limitat a «obeir» el dictamen de la Comissió Tècnica de Memòria. «Hem atacat els arguments de la comissió tècnica que es justifica en l'informe de l'advocacia autonòmica, que veu viable protegir el solar però no suspendre la llicència d'obres. Davant la por de recaure en responsabilitats econòmiques la Comissió Tècnica decideix inadmetre la nostra sol·licitud obviant la possibilitat d'arribar a un acord amb la propietat», han remarcat.

A més, han apuntat que el Govern reconeix la importància i la legitimitat de la seva petició. Yllanes ha conclòs la reunió dient que ho posaran tot de la seva part perquè el solar de la Casa del Poble sigui un Espai de Memòria, la figura de la llei 2/2018 de Memòria que reclamen.

Així, han concretat dues accions: Per una banda els serveis jurídics de la Conselleria estudiaran la fórmula per a inscriure el solar mantenint els drets dels propietaris actuals, possibilitant la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió Tècnica per a corregir la resolució; i per l'altra, consultar de nou l'advocacia autonòmica que assenyala en el seu informe que es poden adoptar, en el si del procediment d'inscripció, les mesures per a garantir-ne la perdurabilitat i que indiqui quines mesures o quina fórmula veu per a fer efectiva la protecció de l'espai.