Clara majoria: el 80% dels nostres lectors consideren que Son Sardina té dret a ser una entitat local menor

Majoria clara i contundent. El 80,3% dels nostres lectors consideren que Son Sardina té dret a convertir-se en una entitat local menor, tal com varen votar els veïnats. Per contra, el 19,7% consideren que el nucli només hauria de ser una barriada més de Palma.

Centenars de ciutadans de Son Sardina varen participar la setmana passada en un referèndum no vinculant per decidir el futur d'aquest nucli de Ciutat. Organitzat per la Plataforma Cívica Estimam Son Sardina, la gran majoria de veïns van optar perquè el nucli es converteix en entitat local menor.

En concret 198 persones van votar per aquesta opció, mentre que 94 persones van optar perquè Son Sardina sigui un municipi independent. Només 47 persones van optar per l'opció de continuar com a barriada de Palma.

El referèndum també va servir per mostrat el rebuig al PGOU de Palma que preveu una macrourbanització a Son Sardina i Sa Garriga. De fet, més de 327 persones votaren en contra de la macrourbanització de 550 habitatges i reclamaren un creixement mínim. Només 22 persones votaren a favor d'un creixement limitat de 160 habitatges amb equipaments.

Així, les dades de l'enquesta de dBalears ratifiquen l'opció majoritària dels veïns del nucli perquè Son Sardina esdevingui una entitat local menor. Ara, esperem que l'Ajuntament de Palma almenys escolti el parer dels veïns de Son Sardina.