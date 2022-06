Terraferida sobre el 'cas confeti': «Qui hauria de seure a la banqueta dels acusats són els que promouen la massificació de Mallorca»

L’associació ecologista Terraferida ha publicat un manifest de suport als dotze activistes encausats per protestar contra la massificació turística el juliol de 2017 quan desplegaren una pancarta amb el lema 'Tourism kills Mallorca' i llançaren confeti i usaren bengales de fum sense provocar danys al passeig marítim de Palma.

L’entitat considera «desproporcionades» les penes que demana la Fiscalia (sumen un total de 29 anys de presó per desordres públics) i publica un manifest en què qualifiquen de «criminal un sistema que ens roba el futur i l’esperança» i un judici que, denuncien, cerca «fer por, dividir, provocar la soledat i el desànim» dels moviments socials.

Terraferida compara la petició de pena per als ecologistes amb la rebaixa de les acusacions en el 'cas Cursach', que té lloc aquests dies i subratlla que «la trama criminal més gran destapada a Mallorca es resol amb unes peticions de pena molt inferiors a les que se sol·liciten per a uns joves compromesos amb el país». L’entitat ecologista manifesta que qui hauria de seure a la banqueta dels acusats són «els que promouen la massificació de Mallorca i la construcció massiva de places turístiques, urbanitzacions, xalets, autopistes i aeroports». Critiquen que «s’acabi jutjant persones que ni tan sols eren al lloc de la protesta» i això, conclouen, «mostra que vivim a un país capaç de criminalitzar els moviments socials i les persones que en formen part mitjançant la construcció de relats falsos que no s’aguanten per enlloc».

«No en tenen prou de robar-nos el futur, posar a la venda pobles i ciutats, acabar amb els recursos naturals i destrossar tota una cultura sinó que, a més, volen que visquem el desastre en silenci, sense resistència i amb obediència», reblen els ecologistes que confien que «si existeix una mica de justícia, en sortiran absolts. Perquè el seu únic

delicte és formar part de plataformes, entitats i associacions que fan feina per un futur més digne, més verd i més just».

«Serem reincidents en la protesta, en la denúncia i en la proposta», acaba el manifest, que ha estat llegit aquest dilluns en una concentració de suport als encausats a la plaça del Mercat de Palma, davant l’entrada del jutjat.