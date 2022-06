Un restaurant de Palma es nega a atendre una clienta per raó de llengua: «En mallorquín no le podré tomar la reserva»

El servei de denúncies de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha rebut una queixa d'una ciutadana, F. M., que denuncia una situació de discriminació lingüística a un restaurant de Palma.

Concretament, F. M. explica que al restaurant Rancho Picadero «m'amenaçaven amb no poder agafar la reserva si no els deia el número de telèfon en castellà, perquè no m'entenen. I això que donen 'comida mallorquina'. De vergonya!».

La clienta remarca que, en haver-li dit des del restaurant «en mallorquín no le podré tomar la reserva», s'ha dirigit a ells en anglès i sí que l'han entesa: «En canvi els ho he dit en anglès (llengua dominant respecte al castellà) i m'han entès. Ja és que havia de reservar per a un grup, si no els hauria enviat a pastar fang».

«Ho comunic perquè aquestes 'cosetes diàries' han de sortir a públic, passen massa. Parlam que persones que treballen a Mallorca ni tan sols volen entendre els números, ni te diuen 'vaig a cercar algú que te pugui entendre'. Això ha estat passant molts d'anys, i hem estat callant. Però s'ha acabat callar quan trepitgen la gent d'aquesta manera», ha destacat F. M.