Què creus que hauria de fer el batle de Palma davant les polèmiques declaracions de l'organitzadora de l'Orgull?

Les polèmiques paraules de Kristin Hansen, presidenta d'Ella Global Community, durant la presentació de Palma Pride Week han causat un autèntic terrabastall a les xarxes i a l'opinió pública mallorquina.

L'organitzadora de l'Orgull va demostrar tenir un desconeixement absolut de la realitat de Mallorca i va fer públiques aquest ignominiós discurs: «Vendrà gent del camp que mai ha vist una lesbiana i diran: 'Mira! Una lesbiana és com qualsevol altra persona'. És important perquè quan vas 15 km dins l'illa ja hi ha una altra mentalitat».

Però no només això, Hansen va fer un discurs classista assegurant que la celebració d'aquesta Pride Week té l'objectiu d'atreure «el turista LGTBI, que gasta molt més». I va afegir frases com «pots fer-te un petó a la plaça de Cort. Això cal rendibilitzar-ho» o «aquestes persones després venen aquí i compren pisos».

Des de Ben Amics ja varen acusar la regidora Sonia Vivas de «mercantilitzar» l'Orgull i el sindicat STEI i la coalició de MÉS també s'han posicionat en aquest sentit reclamant actes reivindicatius en detriment d'una celebració només destinada a l'economia i el turisme.

Sigui com vulgui, Hansen ja ha mostrat les seves «sinceres disculpes» per la polèmica generada. No obstant això, nombrosos sectors de la societat illenca reclamen algun tipus de responsabilitat política.

És així que dBalears demana als seus lectors que pensen que hauria de fer José Hila, batle de Palma, davant aquestes deplorables declaracions i davant els actes convocats de la Pride Week.

Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Apartar-la de l'organització i cessar Sonia Vivas.

-Agafar les regnes de la Pride Week i reprogramar els actes.

-Organitzar actes reivindicatius amb els col·lectius històrics del moviment LGTBIQ.

-Fer com si res i intentar llevar ferro a la polèmica.