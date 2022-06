Kristin Hansen mostra les seves «sinceres disculpes» per les declaracions deplorables sobre les lesbianes i la Part Forana

Mentre la polèmica no deixa de créixer, Kristin Hansen, fundadora d'Ella Global Community, organitzadora de la Palma Pride Week, ha sortit aquest dissabte a demanar «sinceres disculpes» per les deplorables paraules que han encès Mallorca.

Hansen, durant la presentació de la setmana de l'Orgull, va assegurar que «vindrà gent del camp que potser mai ha vist una lesbiana i diran: 'Mira! Una lesbiana és com qualsevol altra persona'. És important perquè quan vas 15 km dins l'illa ja hi ha una altra mentalitat». Unes paraules que han causat un autèntic terrabastall a les xarxes socials.

Segons ha publicat el diari Ultima Hora, Hansen ha emès un breu comunicat en el qual lamenta «profundament» la polèmica generada i en el qual ha volgut matissar les seves desafortunades paraules que han generat multitud de mostres de condemna.

«Lamento profundament que, en triar les paraules, no hagi estat capaç de fer-me entendre com desitjava. Hauria d'haver triat millor les meves paraules perquè el missatge sobre què realment significa per a mi celebrar aquest esdeveniment s'entengués. Aquest esdeveniment significa visibilitat, respecte, diversitat, inclusió i, sobretot, representativitat per a moltes persones de la comunitat que, en moments com aquest, puguin ser lliures de ser els qui són», ha assegurat l'organitzadora de l'Orgull.

«M'agradaria que el missatge que arribés a la gent, tant a Palma com en qualsevol part del món, és que les dones lesbianes volem ser reconegudes en tota la nostra diversitat, tant en els grans nuclis urbans com en els llocs menys poblats», ha justificat Hansen.

«Jo, com a resident a Mallorca i fundadora d'Ella, una comunitat global que treballa per a garantir la visibilitat, l'empoderament i els drets de les persones LGTBIQ+ i les persones no binàries a tot el món, mai ens rebaixaria intencionadament, de cap manera, a cap de nosaltres ni a cap sector de la societat. El meu missatge no va arribar de la manera que pretenia i em disculpo sincerament», ha sentenciat Hansen.