Immobilitzen una galera que es trobava de servei amb un cavall coix i d'edat avançada

La Policia Local de Palma ha informat aquest divendres que la setmana passada va immobilitzar i denunciar una galera per tenir la cavalleria no apta per al servei.

A l'avinguda d'Antoni Maura, varen detectar una galera que es trobava de servei amb el cavall en males condicions i es procedí per part d'agents de la Unitat Muntada a inspeccionar-la. La galera era estirada per un cavall que havia estat declarat com a no apte per al servei a la revisió anual efectuada el passat 5 de maig.

Els agents procediren a denunciar el conductor, acompanyant-lo fins a les quadres i aixecant una acta d'immobilització de la cavalleria, informant-lo que, segons consta a la revisió, el cavall ha estat retirat definitivament del servei per patir coixera, així com per l'avançada edat.

La Policia va advertir el conductor que, de ser novament detectat prestant servei amb aquest cavall, es procedirà per part dels serveis municipals a segrestar l'animal a l'empara de la normativa vigent.