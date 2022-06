Son Sardina celebrarà un referèndum el 17 de juny

En una reunió celebrada el dijous 19 de maig, entre els representants de l’Associació de Veïns, de la Plataforma Cívica 'Estimam Son Sardina' i dels Joves de Son Sardina es va acordar fer una consulta popular sobre el projecte del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) a Son Sardina. «Després de deu dies de negociacions, no hem pogut arribar a un acord sobre el format i la Plataforma Cívica 'Estimam Son Sardina' ha decidit, per no allargar més la situació, dur endavant el referèndum que es farà el 17 de juny.

La idea, segons expliquen, és que els veïnats de Son Sardina i Sa Garriga expressin democràticament la seva opinió sobre el model urbanístic i el grau d’autonomia que volen per al futur del poble tant de paraula com de vot. Per això, es farà una festa-referèndum.

L'acte començarà a les 19 hores el 17 de juny (amb música en directe de Somrock). Hi haurà un debat de defensa oral de les distintes postures que es sotmetin a votació que, per ara són tres:

—Acceptació del PGOU i de la Macrourbanització a Son Sardina (uns 550 habitatges).

—Creixement urbanístic d’un 30% (uns 160 habitatges) amb compensació d’equipaments.

—No creixement urbanístic i exigir equipaments a l’Ajuntament.

Podran votar, amb DNI, totes les persones que visquin a Son Sardina i Sa Garriga i siguin majors de 16 anys. El referèndum se celebrarà entre el bar Royal i el bar Passatemps 105.

Per a finalitzar, la Plataforma ha remarcat que l'Ajuntament de Palma «no escolta totes les nostres objeccions i demandes sobre el PGOU i des de fa més de deu anys ha fet cas omís de totes les peticions de millora del poble (i que moltes eren promeses electorals que no s’han complit)». Per això, demanen a la ciutadania de Son Sardina què pensen sobre la possibilitat d’un «procés d’independència de l’Ajuntament de Palma i convertir-nos en un poble autònom o, com a mínim, en una entitat local menor (igual que Palmanyola), i així, a més d’emancipar-nos de les decisions de l’Ajuntament de Palma, funcionar i viure autònomament». Així, a les paperetes de votació hi haurà també la possibilitat que la ciutadania expressi si vol continuar essent una barriada de Palma o vol un cert grau d’autonomia o d’independència.