La Plataforma contra els Megacreuers vigilarà l'impacte dels gasos dels vaixells amb un sensor de qualitat de l'aire

La Plataforma contra els Megacreuers ha informat aquest dimecres que vigilarà l'impacte dels gasos emesos pels vaixells amb la instal·lació del primer sensor de la xarxa ciutadana de control de qualitat de l'aire.

En una nota de premsa, la Plataforma ha indicat que així continua amb la seva campanya 'Fora d'Escala', fent èmfasi aquestes setmanes en els impactes contaminants dels creuers sobre el medi ambient i la salut, amb el lema #ForaFums.

Des de la Plataforma han assenyalat que esperen instal·lar en els propers mesos nou sensors més en diferents punts de la ciutat, per a poder oferir a la ciutadania dades independents, actualitzades i rigoroses sobre la contaminació de l'aire sobre Palma.

Aquests sensors s'aniran instal·lant gràcies a l'assessoria tècnica de Barry Byrne, fundador de la Plataforma Sóller per l'Aire. En aquest municipi de la Serra ja hi funciona una xarxa ciutadana de control de l'aire.

Els sensors col·locats per la Plataforma contra els Megacreuers se sumaran a Palma als ja instal·lats per l'Associació de Veïns de Canamunt. Aquesta informació es creuarà amb les escales dels creuers, que monitoritza la Plataforma diàriament, per tal de poder extreure conclusions sobre l'impacte real dels creuers sobre el medi ambient i la salut.