Pimeco: «Les obres de la plaça d'Espanya enfonsaran la campanya de Nadal del petit i mitjà comerç»

«L’Ajuntament de Palma continua donant l’esquena al petit i mitjà comerç de la ciutat». Així ho ha expressat Pimeco aquest divendres pel que fa a la decisió de començar les obres de reforma de la plaça d’Espanya a les portes del Nadal. «És una prova del poc apreci que tenen cap al sector», han remarcat.

La campanya de Nadal és la més important de l’any per als comerciants. I és per això que Pimeco ha demanat a l’Ajuntament de Palma que les obres comencin passades les festes de Sant Sebastià. «Aquestes obres duraran 15 mesos i ja que afectaran a l’estiu de 2023 i al Nadal de 2023, demanam que, almanco, no perjudiqui la campanya de Nadal de 2022 on el comerç podrà treure el cap i agafar aire per a poder passar els propers mesos amb manco vendes», indica el president de la patronal, Toni Fuster. Les obres també afectaran l’accés al Mercat de l’Olivar des d’Avingudes, per tant, també els botiguers del mercat es veuran greument afectants en el moment de màxim consum de l’any.

La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco, critica de forma contundent aquesta decisió del consistori palmesà i demana que es repensin les dates d’inici del projecte. «El batle hauria d’actuar amb seny i sentit comú per a no perjudicar la campanya més important de l’any per a nosaltres i tenint en compte com estan les coses per als comerciants amb la crisi energètica que vivim», ha conclòs Fuster.