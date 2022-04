Palma celebrarà la Palma Pride Week 2022 entre el 18 i el 28 de juny

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, i la presidenta de l'organització ELLA Global Community, Kristin Hansen, han presentat la Palma Pride Week 2022, que es farà a la ciutat entre el 18 i el 28 de juny. L'objectiu és reivindicar i visibilitzar els diferents col·lectius existents.

El programa d'activitats, que encara no està tancat, «arreplega les propostes fetes per totes les entitats i col·lectius de la ciutat que han treballat plegades els darrers mesos per tal de perfilar aquesta festa», segons han explicat des de l'Ajuntament de Palma. Oferirà deu dies de música, art, debats, tallers, festes i d'altres propostes adreçades a tota la família i en què volen que es vegin reflectides les inquietuds de tots els membres de la comunitat LGTBIQ+.

L'organització ELLA Global Community, amb un ample experiència en la celebració de festivals internacionals i esdeveniments turístics per al col·lectiu LGTBIQ+, serà l'encarregada de l'organització d'aquesta setmana temàtica, que encara s'està acabant de concretar.

Segons ha explicat la regidora sonia Vivas, «per primera vegada Palma tendrà una festa de l'orgull farcida d'activitats. Seran deu dies dedicats a visibilitzar aquest col·lectiu. Una celebració en què s'involucrarà, a més, el teixit empresarial de Palma LGTBI, és a dir, totes aquelles persones que tenen un negoci i s'hi volen sumar».

El 28 de juny es farà l'habitual manifestació de l'Orgull, organitzada per Ben Amics, i que comptarà amb el suport del consistori per a celebrar el final de festa al parc de la Feixina. Posant així el punt final a deu dies de propostes a les quals també s'hi han sumat les associacions Balears Diversa, Cristalis, així com empresaris de diferents sectors.

ELLA Global Community

ELLA Global Community és organització internacional amb setze anys d'experiència en la indústria del turisme inclusiu, l'organització d'esdeveniments i consultoria LGTBI.

S'hi han encarregat de l'organització de festivals internacionals dirigits a la comunitat LGTBIQ+ a Davos, Mèxic o Costa Rica.