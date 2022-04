L'Obra Cultural Balear ja té delegació a Palma

La delegació de l’Obra Cultural Balear de Palma ha quedat constituïda en un acte que ha tengut lloc aquest dilluns a Can Alcover, seu de l’OCB, i Carme Sánchez Alemany en serà la presidenta.

A l’acte han participat les dues vicepresidentes de l’OCB, Lena Serra i Catalina Bibiloni, que han destacat la importància que després de 60 anys d’existència de l’entitat, finalment Palma disposi d’una delegació pròpia.

Reforçar i fer créixer les delegacions és un dels objectius de la Junta Directiva de l’OCB, que va ser elegida el passat mes de febrer, ja que, segons han recordat les vicepresidentes, la xarxa territorial de l’OCB són «la major força que té l’entitat».

La presidenta de l’OCB de Palma, Carme Sánchez, ha explicat algunes de les primeres activitats que vol dur a terme la delegació; activitats que inclouen el foment de la lectura i rutes per a descobrir el patrimoni cultural de la ciutat.

Sánchez és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears i màster en Gestió Cultural per la Universitat Oberta de Catalunya. Va ser presidenta de Joves de Mallorca per la Llengua i en va ser representant a la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear. Ha fet feina de professora de llengua catalana, al sector llibreter i com a assessora lingüística. A més, ha guanyat diversos concursos de poesia i ha col·laborat amb revistes literàries.

A la primera junta directiva de l’entitat, l’acompanyaran Margalida Palou Pascual, llicenciada en Filologia Catalana per la UIB.¡; Francesca Catalina Cabot Clar, llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears i membre de l’Associació Trenta-u; Lluís Felipe Lorenzo, llicenciat en Periodisme, guia turístic oficial, va ser redactor del Diari de Girona, Diari de Balears, El Temps, Ara Balears i director de Comunicació de la CAEB; Sergi Cassanyes Garcia, delineant i persona molt vinculada al moviment veïnal de Palma, forma part de les juntes de les associacions de veïns de Canamunt-Ciutat Antiga i de ses Veles.

L’acte ha acabat amb un recital poètic i amb un tast de vi del celler Ca sa Padrina de Sencelles. El vi, Can Tano, és una novetat, elaborat amb mantonegro de vinyes velles.