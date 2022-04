La plaça de l'Olivar acollirà l'exposició 'Fotoperiodisme a Palma en el segle XXI'

La plaça de l'Olivar acollirà fins al 30 de maig la mostra 'Fotoperiodisme a Palma en el segle XXI. De la Imatge a la Memòria (2000-2020)', un recorregut per algunes de les imatges que han marcat en les dues primeres dècades d'aquest segle.

Aquesta mostra, impulsada per l'Associació de Fotoperiodistes de les Balears, ha estat coordinada per Anna Aguiló amb el suport de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palma.

El batle de Palma, José Hila, el regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, i els fotògrafs Bartolomé Ramon, Alejandro Spúlveda i Teresa Ayuga, han presentat aquest dimarts la mostra.

La recopilació de fotografies constitueix un relat sobre la memòria més recent de la ciutat i rememora algunes de les vivències que han marcat aquest temps, gràcies al treball dels fotoperiodistes.

«Hem fet una selecció de 27 imatges i hem de tenir en compte que són molts anys», ha explicat Bartolomé Ramon, qui ha recordat que l'exposició està dedicada a Montse T. Díez.

Ramon ha agraït, a més, a l'Àrea d'Educació que «hagi apostat pel fotoperiodisme, perquè avui és més necessari que mai. Som notaris de l'actualitat i això es pot veure ara amb la guerra d'Ucraïna: fa falta algú que documenti l'actualitat».

Per la seva banda, Llorenç Carrió ha assenyalat que «el fotoperiodisme no és només veure imatges, sinó escoltar-les». «És important apropar a la ciutadania l'exposició, per això és de carrer», ha continuat.

Finalment, José Hila ha agraït la tasca dels fotoperiodistes. «El vostre dia és això: retratar les coses rellevants que ocorren a Palma. Les seves imatges conformen la memòria col·lectiva de la nostra ciutat i la seva història», ha destacat.

En aquesta mostra es podran veure fotografies de Jordi Avellà, Teresa Ayuga, Pedro Bota, Guillem Bosch, Isaac Buj, Miguel Ángel Canyellas, Cati Cladera, Montserrat T. Díez (a qui està dedicada), Joan Lladó, Manu Mielnieziuk, Pedro Joan Oliver, Bartolomé Ramon, Jaime Reina, Alejandro Sepúlveda, Tooru Shimada, Ismael Velázquez i Alberto Vera.