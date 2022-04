Jane's Walk Palma 2022 torna als orígens

Enguany se celebra la 7a edició del festival de Jane's Walk a Palma i ho fa com al principi: presencial i sense inscripcions.

El Jane’s Walk Palma el fa un grup de voluntaris que any rere any fan possibles aquestes trobades de descoberta de la ciutat. Un any més, l'equip de coordinació fa una crida a tothom que estigui interessat en fer de guia en una ruta. No cal tenir experiència.

No ho tens clar? No saps com fer-ho? El dimecres 20 d'abril a les 19.30 h et conviden a una sessió de suport als guies per al Jane's Walk Palma 2022. Serà al cafè-teatre La Tertúlia, al carrer Ausiàs March, 19. Ja tens clar que vols fer de guia? Emplena el formulari.

Jane’s Walk vol generar un espai per a connectar, donar veu a les persones que habiten la ciutat per caminar cap a una ciutat cuidadora on les persones siguin el centre. Cada primer cap de setmana de maig és una ocasió per a disfrutar de la ciutat, de conèixer els veïnats i crear comunitat.