Més d'un 41% dels lectors donen opcions a la CUP-Crida per Palma i un 58% considera que «no té gaires possibilitats»

Divisió d'opinions. Els resultats de l'enquesta d'aquesta setmana són molt ajustats. Així, el 58,58% dels nostres lectors consideren que la CUP-Crida per Palma «no té gaires possibilitats» d'aconseguir representació a Cort, ja que «la por a Vox farà que el vot s'aglutini en les formacions d'esquerres» que ja tenen escons.

Per contra, el 41,42% dels nostres lectors consideren que la nova confluència política «obtendrà representació perquè recolliran el desencís de molts votants de Podem i MÉS».

Sigui com vulgui, la CUP-Crida per Palma ja és una realitat. Independentment dels possibles resultats electorals, la confluència entre les dues formacions servirà per eixamplar la unitat popular del sobiranisme a Ciutat. Una fita política que ja cal tenir en compte.

A l'horitzó de la formació s'hi troba la possibilitat d'unificar el vot de l'esquerra independentista a Palma i la necessitat d'introduir polítiques que marquin un autèntic canvi de rumb. «Volem una Palma dins una Mallorca i uns Països Catalans lliures», han assegurat.

En aquest sentit, la nova confluència ha participat aquest dissabte en una trobada municipalista en la qual hi han assistit persones i entitats d'arreu de Mallorca «per debatre sobre polítiques feministes, ecologistes, de justícia social i sobirania» en l'àmbit local.