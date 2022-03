El projecte Jo També Vull Casal reclama un casal autogestionat per als joves de Palma

El projecte Jo També Vull Casal ha nascut fa pocs mesos i reivindica la necessitat que tenen els joves de Palma de tenir un espai on poder reunir-se, fer xarrades o poder fer aules d'estudi, entre d'altres. Aquest dissabte es trobaran a les 18 h a l'Espai Jove Ciutat Antiga per xerrar sobre el projecte d'un casal autogestionat.

Un dels motius principals pels quals han impulsat aquesta iniciativa és poder tenir un espai adequat per estudiar, ja que «la majoria de biblioteques de Palma tenen un aforament molt limitat i això fa que molts de joves quedin sense lloc en elles», han explicat a través de les xarxes. Per altra banda, també volen aquest espai autogestionat per tal de poder gaudir d'un «oci de qualitat que defugi de les dinàmiques capitalistes», «que estigui fet per i per a joves» i «per garantir un espai lliure d’agressions masclistes i lgtbifòbiques».

Altres objectius són «tenir un espai on créixer creativament», així com que sigui un lloc que no estigui fet «per treure benefici econòmic d'una necessitat social». El col·lectiu denuncia que vivim «en un context on l'espai públic no atura de privatitzar-se i destinar-se al consum».

Una altra mancança que reivindiquen és la de «la falta d'espais on els joves puguem debatre i tractar qüestions que ens inquieten», han explicat; han declarat que volen poder «organitzar xerrades i formar-mos col·lectivament, identificar quines coses no ens agraden i entre tots crear alternatives».