La Policia Local de Palma disposarà d'un 'furgó oficina' per a atendre demandes des de punts estratègics de la ciutat

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres la licitació d'un total de cinc furgons nous per a la Policia Local de Palma, entre els quals es troba un 'furgó oficina' per a atendre demandes des de punts estratègics de la ciutat.

Segons ha detallat l'Ajuntament aquest dimecres en nota de premsa, la resta de vehicles són dos furgons de transport i tres d'intervenció. A més, s'està esperant la recepció d'altres tres.

Els cinc furgons tenen un pressupost màxim de licitació de 309.276 euros. Concretament, el d'oficina compta amb un pressupost de 69.454 euros; els dos de transport, de 105.754 euros; i els tres d'intervenció, de 134.068 euros.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Adrover, ha explicat que els nous vehicles tendran incorporat un pont de llums principal tipus LED de baix perfil amb una distribució de llum de 360 graus i amb la nova tecnologia D-Fuser.

A més, comptaran també amb una barra seqüencial posterior en el sostre perquè sigui perfectament visible per part dels vehicles que s'acosten per la part posterior del cotxe policial i senyalització perimetral.

El 'furgó oficina' inclourà una zona d'oficina amb el mobiliari ancorat a terra per a evitar el desplegament durant la circulació.

Quant als altres tres furgons, ja estan licitats i en procés de transformació en vehicles policials. Actualment s'estan acabant de condicionar i començaran a circular «amb la major celeritat possible». A més, estaran equipats amb els instruments necessaris per a fer atestats i controls d'alcoholèmia.