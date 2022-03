Carolina Guayta, nova directora de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales

La Biblioteca Pública de Palma, Can Sales, ha renovat la seva direcció després de la jubilació de Maria de Lluc Alemany, qui ha ocupat el càrrec durant més de trenta anys. La nova responsable és Carolina Guayta, diplomada en Biblioteconomia i Documentació i llicenciada en Documentació per la Universitat Carlos III.

Ha fet feina com a tècnica bibliotecària de la sala infantil des de fa quinze anys, però els darrers anys ha donat especial suport a la direcció en la gestió econòmica, la cooperació i la representació institucional.

Atesa la naturalesa de la plaça, que pot ser ocupada per funcionaris de carrera de qualsevol administració, la Direcció General de Cultura va obrir una convocatòria per cobrir-la, demanant als candidats un projecte de direcció i un currículum. Al concurs s'hi han presentat cinc persones, de les que s'ha avaluat l'experiència en la gestió de biblioteques, la titulació especialitzada en Biblioteconomia i Documentació, i la presentació d'un projecte solvent de direcció. D'aquest procés ha resultat l'elecció de Guayta per ocupar la plaça en comissió de serveis.