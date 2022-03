Acte de solidaritat amb la diputada de la CUP Eulàlia Reguant a Palma

Aquest dimarts, 1 de març, a les 18 hores, davant els Jutjats de la Via Alemanya de Palma, s'ha fet una concentració en solidaritat amb la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Eulàlia Reguant.

Aquesta concentració ha estat convocada pel 'grup de suport Ferma contra el feixisme', i hi han participat una representació d'aquest grup. Una portaveu ha llegit el següent manifest:

«Avui estava previst el judici de la diputada Eulàlia Reguant per haver-se negat contestar a l'acusació popular de Vox, durant el judici contra el dret a l'autodeterminació, l'any 2019.

Li demanen sis mesos de presó, que li pot comportar la inhabilitació per l'exercici del càrrec de diputada per desobediència greu, en no haver volgut respondre a una extrema dreta que nega, sistemàticament, els nostres drets.

Vox va ser present en tota la causa judicial del 'Procés', exercint d'acusació popular contra l'independentisme i contra el dret a l'autodeterminació.

Que l'extrema dreta marqui el ritme i la direcció de l'Estat en la seva voluntat d'anul·lar l'independentisme a través de processos judicials, és un fet que cal denunciar i plantar-li cara.

Per això, el 'grup de suport Ferma contra el feixisme' donam suport a n'Eulàlia i ens concentram avui per fer front al feixisme.»

El judici estava previst que començàs aquest dimarts, i que acabàs dimecres, però s'ha suspès després que el Tribunal Suprem espanyol hagi acceptat que hi ha hagut uns errors de tramitació en la causa contra la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant.

Els magistrats han donat la raó a la defensa de la diputada catalana i han reconegut que hi havia hagut un error abans del trasllat de la causa del jutjat d’instrucció de Madrid a la sala del Suprem, quan, Eulàlia Reguant, fou elegida diputada al Parlament de Catalunya i, per tant, va esdevenir aforada.