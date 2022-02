155 persones s'han presentat a l'examen per a obtenir el carnet de taxista

Un total de 155 persones s'han presentat a l'examen que s'ha celebrat aquest dimarts horabaixa en el Palau de Congressos de Palma per a obtenir el carnet de taxista.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, es tracta de la primera prova que se celebra enguany i consta de diferents apartats que avaluen coneixements com la localització dels carrers de Palma, el reglament vigent, les tarifes urbanes, centres d'interès general, etc. El temps per a realitzar l'examen és d'hora i mitja.

Les proves les organitza l'àrea de Mobilitat Sostenible. L'any passat, en dues convocatòries --una a l'abril i una altra al novembre varen obtenir el carnet de taxista un total de 104 persones.