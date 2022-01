Intervenen al ple de l'Ajuntament de Palma per a reivindicar l'ús públic del solar de la Casa del Poble

Els Amics de la Casa del Poble, conjuntament amb el GOB, han protagonitzat aquest dijous una intervenció durant el ple de l'Ajuntament de Palma amb què han reivindicat l'ús públic del solar que fins a l'any 1975 albergava la Casa del Poble, institució que entre els anys 1924 i 1936 fou seu de les societats obreres de Palma i centre d'activitats socials de diferent índole.

Aquest bé immoble, donat per l'empresari Joan March i Ordines a la classe treballadora de Palma per al seu ús social, amb la condició que no fos cap altre el seu destí, està ara en mans d'un fons d'inversió que pretén construir-hi habitatges de luxe per a lloguer, donant així una passa més cap a la gentrificació que ja pateix el centre de Palma.

En la seva intervenció, Maties Colom, membre d'Amics de la Casa del Poble, ha lamentat la política de fets consumats de les diferents institucions i ha exigit la sensibilitat necessària per a revertir la situació, per la memòria de Palma, el benestar comú i la justícia social.

Text de la intervenció

«Entre els carrers Reina Maria Cristina i Manuel Sanchis Guarner a Ciutat es troba un solar d'una superfície de més de 1300 m2 plena d'herbes i brutícia. Així ha restat al llarg dels darrers 45 anys. La seva situació canviarà. Sembla un solar més, un de tants que es queden anys i anys en situació digam de guaret a l’espera de la pròxima bimbolla immobiliària que pugi ràpidament el seu preu. Ara sí s'omplen de maquinària i picapedrers fins a convertir-se en nous edificis. Pisos de lloguera preus que eufemísticament es diuen de mercat, és a dir estratosfèrics.

Tot sembla passar quasi per la pròpia inèrcia de la vida. Simplement el vianant, el veïnat que concentrat en el seu dia a dia passeja per allà, veu com un bon dia entra maquinària. Comencen les obres i un cartell reglamentàriament informa de les dades de la construcció. Això és el que normalment ha passat. Si un inversor amb prou doblers i un propietari disposat a vendre volen fer un negoci, per què no? Aquí tenim el lliure mercat.

Passa que el solar del qual parlam és l'espai que des del 1924 fins el 1975 allotjà l'edifici de la Casa del Poble. Un edifici que fou una fita del moviment obrer, escenari de fets importants de la Guerra Civil com per exemple allà on la reconeguda activista comunista Aurora Picornell va ser detinguda il·legalment pels feixistes que després l’afussellaren. Un espai que guarda dins ell una memòria històrica que ha estat rememorada a través d'escrits i publicacions per historiadors i historiadores al llarg de les darreres dècades.

Són temps de recuperació de la memòria. La memòria d’aquelles persones que fa uns 80 anys ho donaren tot, fins i tot la vida per unes idees de justícia social, d'igualtat d'oportunitats, de garantia dels drets fonamentals. I així és com es canvien noms de carrers, es retiren àguiles i creus enaltint els caiguts del bàndol vencedor de pobles i ciutats, es col·loquen plaques commemoratives i s'intenta recuperar el que queda dels cossos de les persones que varen ser vilment afusellades i enterrades en qualsevol lloc.

El que passa també és que al solar és volen construir habitatges a preus inassumibles per la inmensa majoria de les famílies de la nostra comunitat. No, no. Directament es volen fer tres edificis de pisos tots ells destinats a lloguer. 36 pisos de lloguer amb una piscina comunitària de 60 m2, 54 places de pàrquing per al gaudiment de qui s'ho pugui pagar.

3 edificis d’habitatges de luxe, en règim de lloguer, en mans d’un fons d’inversió.

Atenent com els poders econòmics pressionen als nostres governs per fer créixer els espais on es desenvolupa l’activitat turística, recordem com el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha anul·lat la prohibició del lloguer turístic de pisos a Palma, tot ens indica que el dia de demà aquest pisos de lloguer de luxe es dedicaran al turisme.

Veim com els espais públics i comunitaris van reculant cada dia que passa mentre els nostres governs intenten apagar el foc parlant de canvi de model. El centre històric ha anat expulsant als veïnats progressivament per deixar lloc als denominats hotels boutique i a segones residències de les classes altes europees. També les eixamples de Palma han anat patint aquesta substitució de la població, Santa Catalina primer, i continuant sense aturall en els barris d’Arxiduc, Nuredunna-Pere Garau, la Soledat i el polígon de Llevant.

Aquest procés no només substitueix a les classes més humils, també ho està fent amb la gent que es considera classe mitjana però que viu del seu treball.

Tot això a l’eixample de Palma, una zona residencial plena de veïnats que cada dia van a treballar, que necessiten descansar durant les nits, que necessiten d'un forn, d'una fruiteria, d'una ferreteria a prop on anar a comprar. Veïnats que estan astorats vist el que ha passat a altres llocs de Ciutat on aquesta fórmula s'ha imposat: Centre de Palma, Son Espanyolet i molt properament La Soledat i Pere Garau. Es que no basta haver convertit tot el litoral de l'illa en un bloc de ciment destinat a una economia altament malbaratadora i de males condicions laborals. No basta que tota la zona d'Illetes, de Cala Major, del Passeig Marítim, de Can Pere Antoni,des Portitxol, del Molinar , de Can Pastilla, de la platja de s'Arenal es destini al monocultiu turístic? No basta que el Centre de Palma sigui una residència de luxe per gent de classe alta? Ara també toca als barris residencials? També toca allà canviar les activitats econòmiques, pujar el preu de l’habitatge, del lloguer. Fer que les classes baixes i mitjana hagin de fugir per no poder pagar els lloguers o no poder soportar els renous de músiques altes i vetllades fins a altes hores de la nit de gent que no ve a fer altre cosa que el que vol perquè per això paga.

Aquest solar fa deu anys va tornar a ser un projecte autogestionat, de la mateixa manera que la Casa del Poble en el seu origen. Eren els temps del 15-M. Estava brut i es va fer net. Es projectà fer un hort urbà i es va intentar convertir-lo en un lloc d'activitats per a la gent del barri i donant-li una vida i creativitat que sorgia de la gent comuna i a ella anava destinada. Sense concursos, sense funcionaris, sense burocràcies,amb el treball compromès i dessinteresat dels qui hi participaven. Decisions preses fruit dels acords, organitzats en una assemblea popular.

Aquesta és una alternativa que el capitalisme i l’individualisme no contemplen , però no vol dir que no sigui una alternativa vàlida. La Delegació del Govern, representant els interessos del lliure mercat i el benefici empresarial per damunt del benestar de la comunitat ens enviaren a la policia nacional decidiren expedientar amb multes i treure defora als que defensàrem aquesta iniciativa.

Sabem que tot això té un nom, avui ho escurçarem amb el nom de gentrificació i fa molt de temps que ha estat interpretat i que en veim les seves conseqüències en l’empitjorament de les vides dels nostres veïnats i veïnades.

No posam en dubte que la llicència d'obres del solar ha estat concedida complint tota la normativa legal. El funcionari corresponent del departament d'urbanisme ha examinat tota la documentació i ha determinat d'una manera objectiva que es compleixen tots els requisits.

Sabem que l’argument principal per a no protegir el solar és que s'hauria d'indemnitzar milionàriament a l'empresa constructora pel lucre cessant i això suposaria una pèrdua important per les «arques» de la ciutat però també sabem que diverses veïnades han presentat un recurs a la llicència d’obres i que aquesta es pot fer tornar endarrere. No som idiotes, sabem quines lògiques són les hegemòniques i les volem transformar.

Senyores i senyors, els fets parlen per si mateixos. Per què es permet que capitals inversors venguts qui sap d'on puguin comprar el que vulguin i desfer la vida d'aquells que bé nascuts aquí o venguts de fora però que amb gran esforç i sacrifici han arrelat aquí? Vostès ens parlen d’estimar Palma, podem estimar sense conèixer? no sabien que aquest tros de Palma tenia un interès històric?

Sí, ja sabem què diran, que no poden fer res, que tenen les mans fermades, que competeix a altres administracions públiques, que tot segueix un curs legal i que a vostès per suposat els sap molt de greu el que passa però que tot el que podien fer, ja està fet. Política de fets consumats, com es diu! El que passa senyors és que algú es responsable de les lleis i si ara no es pot fer res és perquè les lleis que vostès han aprovat fan que sigui així. La gent comuna no és experta en dret urbanístic, no sap de competències ni demés històries, però sofreix els efectes d'aquestes lleis i NO, no és just el que passa, les lleis han de ser justes i aquestes lleis No són justes. Tenim una abstenció del 49% a les darreres eleccions municipals, ho repetesc: del 49%,un de cada dos empadronats a Palma mostra desafecció per a les institucions públiques.

La capacitat d’acció en defensa de l’interès general i del bé comú que mostra aquesta corporació, junt amb les anteriors, ens indica que l’abstenció seguirà pujant, si no feim res al respecte.

Basta ja de capitalisme salvatge, de privatitzar els beneficis i socialitzar el perjudicis amb els que viuen aquí de la seva força de treball. Els doblers se'n van a paradisos fiscals i aquí cada vegada tenim més pobresa i dificultats. Això ja passa de mesura i excedeix el sentit comú.

Si hem vengut fins aquí és perquè volem defensar les institucions públiques que els vàrem confiat en les darreres eleccions mentre ens atemorien amb l’arribada de l’ultradreta, ara aquí present. Vostès poden revocar la llicència, vostès poden aturar el procés de gentrificació i turistització del barri. El temps va en contra perquè les obres poden començar demà mateix. Sumarem un desengan més de la gent?

Vostès s’oposaren a l’enderrocament de can Bibiloni, que avui no existeix. Ens asseguraren fa 5 anys que esbucarien el monument franquista de Sa Feixina i encara perdura. Avui vostès estan asseguts a les cadires del govern municipal, si les cadires fossin unes altres sabem que els tendríem al nostre costat. No ens empenguin a l’abstenció, defensin la memòria de la nostra ciutat, el benestar comú i la justícia social.

La memòria de la Casa del Poble no només té un valor per a la ciutat de Palma, és el llegat del moviment obrer, de base internacionalista, i que ha impulsat i assolit fites tan importants com el sufragi universal, la reducció de la jornada laboral, les vacances remunerades i el que coneixement com l’estat del benestar, amb sanitat i educació pública per a tota la població.

Les veïnades i els veïnats que ens hem mobilitzat tenim un objectiu comú: preservar la memòria de la Casa del Poble amb un equipament social. VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ!»