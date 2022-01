Un total de 10 persones troben feina gràcies a un programa de PalmaActiva encaminat a cercar «ocupació col·laborativa»

Un total de 10 persones han trobat feina gràcies a un programa de PalmaActiva de cerca d'ocupació col·laborativa.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma aquest dissabte, 10 persones han trobat feina gràcies al programa de PalmaActiva 'Activa el teu potencial', un projecte gratuït d'orientació laboral per a cercar treball en equip. En aquest programa, durant quatre mesos, s'han treballat de manera grupal i col·laborativa competències vinculades a la millora de l'ocupabilitat.

En total, 23 persones en atur, de diferents nivells formatius i trajectòries laborals, han participat en la iniciativa. Amb l'assessorament i l'acompanyament de l'orientadora Lola Romillo, han realitzat un complet calendari d'activitats per a reactivar i optimitzar la cerca de feina.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Palma, Rodrigo Romero, ha explicat que PalmaActiva aposta per aquesta mena de programa perquè tenen un índex d'inserció elevat.

«A més d'aquestes 10 persones que han trobat feina, quatre han reprès la seva formació; a més, alguns participants ara estan fent entrevistes de treball, estem segurs que d'aquí a molt poc molts més s'hauran incorporat al mercat laboral», ha afirmat Romero.

Lola Romillo, la 'coach' de PalmaActiva que dirigeix el programa, ha destacat, per part seva, que en aquesta mena de programes, «les persones participants surten amb una nova actitud i nous coneixements que els permeten afrontar la recerca activa de treball amb més garanties».

Romillo ha explicat, a més, que aquest programa ha destacat per l'excel·lent clima emocional i pel treball en equip, assegurant que «hi ha hagut un gran esperit de col·laboració».

La 'coach' ha afegit, així mateix, que les persones participants han fet tallers per a compartir els seus coneixements, per a desenvolupar les habilitats de comunicació i per a superar la por de xerrar en públic. «Les persones que han arribat al final de l'itinerari continuaran treballant com a equip per a continuar col·laborant i superant barreres», ha emfatitzat.

Respecte al programa 'Activa el teu potencial', el Consistori ha assenyalat que es tracta d'un programa on es treballen de manera grupal i col·laborativa durant quatre mesos totes les competències transversals i específiques vinculades a l'ocupabilitat.

Així, l'objectiu general del programa és millorar l'ocupabilitat, promovent el desenvolupament de competències transversals que permetin als participants accedir en millors condicions al mercat de treball.