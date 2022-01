[VÍDEO] La darrera fase de les obres al Baluard del Príncep revela els arcs de l'antic pont de la Porta des Camp

El Baluard del Príncep continua en obres i, segons varen indicar fa unes setmanes fonts de l'àrea de Model de Ciutat, «se segueix el calendari previst inicialment, que marcava un termini d'execució fins al juny del 2022». Ara, segons va explicar l'Última Hora, ja se situen en la darrera fase de les obres, en què ja es revelen els arcs de l'antic pont de la Porta des Camp. Un pont que travessava el fossat de les muralles que envoltaven la ciutat fins al 1902, quan van ser enderrocades.

Les obres del Baluard del Príncep han fet emergir aquest pont renaixentista que salvava el fosat de la murada de Palma… Va estar més de 100 anys enterrat quan la ciutat donava l’esquena a la mar. Sabien que hi era però no com el trobarien. Avui hi he pogut passar per davall… pic.twitter.com/v9ETpzMbL9