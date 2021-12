Lliurades les Medalles d'Or de Palma a Tolo Güell, Pere Comas, Aires Mallorquins, Espanya Hoquei Club i els treballadors de Cort.

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma ha acollit aquest divendres el lliurament de les Medalles d'Or de la Ciutat 2020 --any en què es va cancel·lar l'acte a causa de la pandèmia-- i 2021, de la qual han sortit guardonats Tolo Güell i Pere Comas --a títol pòstum--, Aires Mallorquins, Espanya Hoquei Club i els treballadors de Cort.

Tolo Güell va ser un conegut promotor cultural mallorquí, mort al març de 2020. Va destacar per la seva dedicació i compromís cívic cap a qualsevol activitat de caràcter social i cultural. Així mateix, va ser l'impulsor de Des Güell a Lluc a Peu, una marxa popular que des de 1974 es desenvolupa el primer dissabte d'agost. També va col·laborar en la recuperació del Carnestoltes, la Diada ciclista de Sant Sebastià i la Festa Agrícola de Son Ferriol.

Pere Comas --mort també el 2020-- va ser el director d''Ultima Hora' des de 1984 fins a 2014. Va ser reporter, redactor en cap, director i membre del Consell d'Administració de l'empresa i conseller editorial.

Aires Mallorquins es va fundar en 1940 al Pont d'Inca a càrrec de Jaume Company. Des de la seva creació, el grup s'ha preocupat per la formació de balladors i ha impartit sessions de dansa i música, tant per als mestres de l'entitat com per a altres grups de gent interessada, col·legis i escoles universitàries. La formació celebra els seus 80 anys de vida.

L'Espanya Hoquei Club és un club esportiu de Palma, fundat en 1971, i tot un referent en l'esport sobre patins de l'illa, a més d'un dels més guardonats. L'entitat es va fundar en 1971 per Mateu Martorell, Joan Riudala i Miquel Esteva, formant part de la directiva i tenint com a seu el bar Espanya.

En representació dels treballadors públics de l'Ajuntament de Palma, el guardó ha estat recollit per la sotsmajordoma de Cort, Araceli Henares. El reconeixement distingeix als funcionaris de la institució i al personal de les empreses públiques, els organismes autònoms i les fundacions municipals pel seu treball i contribució a la millora de la vida pública durant la pandèmia sanitària.