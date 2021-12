L'Ajuntament de Palma recupera l'espai de l'Escorxador

L'Ajuntament de Palma recupera divendres la gestió de l'Escorxador un cop finalitzada la concessió d’explotació a l'empresa MERCASA, que ha gestionat l’espai durant els darrers 30 anys. L’activitat que presten els establiments del recinte es mantendrà fins a l’adjudicació de la nova concessió, en la qual està treballant l’Àrea de Govern Interior.

L'Escorxador és un punt neuràlgic de la ciutat i es troba en una zona amb gran densitat de població. Per aquest motiu, era important que l’espai continués obert com a infraestructura que dóna serveis a dos barris i a Palma, per a garantir el treball comunitari que es fa a la zona i conservar el manteniment d’un bé catalogat de la ciutat.

Cronologia

La Junta de Govern va acordar, el passat 4 d’agost, iniciar el procés de reversió de l’espai. L’acord contemplava que es donaria continuïtat als ocupants dels diferents espais de l’Escorxador, que també s’han vist afectats per la crisi derivada de la Covid-19. Allò que es pretenia era garantir el desenvolupament local i econòmic de la zona, ja que es tracta d’un punt neuràlgic dels barris de Camp Redó i Bons Aires. D’aquesta manera, mitjançant l’autorització temporal dels establiments es pot continuar amb l'activitat econòmica fins a l'adjudicació de la nova concessió.

Posteriorment a aquesta acord, l'Àrea d'Infraestructures va fer una avaluació de l'estat en què es trobava l’espai i va elevar a la Junta de Govern les seves conclusions. Cal remarcar que l'empresa MERCASA s'ha mostrat dialogant en tot moment. La Junta de Govern també ha donat el vistiplau a les modificacions de contractes municipals per a poder assumir la gestió del recinte.

Paral·lelament, el setembre passat, el consistori signà un acord amb l'IB-Salut a través del qual cedia, de manera gratuïta i durant els pròxims 20 anys, el local en què es troba el centre de salut de l'Escorxador, garantint, així, la seva continuïtat.

La següent passa va ser sol·licitar als establiments si volien continuar o no prestant la seva activitat. En aquests moments, s’està treballant en l’expedient de les autoritzacions temporals i es requerirà nova documentació als locals.