Palma, la ciutat d'Europa més accessible a entorns naturals segons la Comissió Europea

Palma ha rebut aquest divendres per part de la Comissió Europea la distinció com la ciutat d'Europa més accessible a entorns naturals com ara platges i parcs.

La final per a determinar el Premi a Ciutat Accessible 2022 s'ha celebrat aquest divendres i també hi optaven Hèlsinki (Finlàndia), Lovaina (Bèlgica), Luxemburg (Luxemburg), Porto (Portugal) i Barcelona.

La Comissió Europea ha distingit finalment Luxemburg com a ciutat més accessible, en general, Hèlsinki ha quedat en segon lloc i Barcelona ha rebut el tercer premi.

La tinenta de batle d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor, ha intervingut de manera telemàtica en la Conferència del Dia europeu de les persones amb discapacitat organitzada per la Comissió Europea juntament amb el Fòrum Europeu de la Discapacitat després que Palma fos designada finalista.

Durant la seva intervenció Pastor ha destacat la importància d'integrar l'accessibilitat universal al disseny de parcs, jardins, voreres, edificis, aparcaments i altres infraestructures de la ciutat.

Pastor ha apuntat que es tracta de «pensar en la ciutat que es vol» des d'una perspectiva de l'empatia i inclusió perquè cap col·lectiu quedi exclòs per cap condició que limiti la seva mobilitat, les seves habilitats comunicatives i la seva capacitat d'interacció social o autonomia personal.